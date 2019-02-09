رسالة صوتية من كاظم الساهر إلى جميع المشكّكين!

متابعة بتجــــــــــــــرد: أوضح الفنان العراقي كاظم الساهر الالتباس الحاصل بشأن موضوع الطلب الذي تقدّم به لوزارة الداخلية العراقية لتغيير لقبه، وهو الأمر الذي دفع البعض إلى الاعتبار أنه تخلّى عن أصله ولقبه الأساس.
ونشر الساهر الفيديو المرفق عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو مقطع جاءت فيه رسالة صوتية منه شرح فيها، وبحكم علاقته الطيبة مع جمهوره، وفق تعبيره، كلَّ الالتباس الحاصل والذي أثار ضجة كبيرة أخيراً، كما السبب الحقيقي وراء طلب تغيير لقبه.
وتستمعون إلى الرسالة الصوتية الكاملة التي تركها الساهر لجمهوره والبعض المشكّك في وفائه لأصوله.
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