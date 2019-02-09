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بالصور.. تكريم فاروق الفيشاوي ورغدة في مهرجان المركز الكاثوليكي بمصر

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اختتمت، الجمعة، فعاليات الدورة الـ67 من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما المصرية برئاسة الأب بطرس دانيال، وهي الدورة المهداة إلى روح الفنان جميل راتب؛ تقديرا لمشواره الفني وعطائه السينمائي.


وتم تكريم مجموعة من الفنانين المصريين في حفل الافتتاح بمنحهم جائزة الريادة السينمائية وهم، فاروق الفيشاوي وهشام سليم ورغدة وأحمد بدير وإيمان سركسيان ورجاء الجداوي.

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ومنحت جائزة "الأب يوسف مظلوم" للسيناريست كرم النجار، بينما ذهبت جائزة المركز الخاصة للمخرج أحمد يحيى، وذهبت جائزة الإبداع الفني لمدير التصوير كمال عبدالعزيز والموسيقار مودي الإمام.

وحصلت المخرجة شويكار خليفة رائدة الرسوم المتحركة أيضا على جائزة الإبداع الفني، وكذلك المونتير حسين عفيفي ومدير التصوير طارق التلمساني.

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واختتم الحفل بمنح جائزة أفضل ممثل في عمل درامي للفنان عمرو يوسف عن دوره في مسلسل "طايع"، فيما تغيبت الفنانة صبا مبارك التي حصدت جائزة أفضل ممثلة عن نفس المسلسل، بينما ذهبت جائزة المركز التشجيعية للفنانة الشابة مي الغيطي.

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وأهدى المطرب إيمان البحر درويش بعض أغنياته المتميزة لجمهور المهرجان خلال حفل الافتتاح.

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