صابرين خليفة منصور تفوز بلقب ملكة جمال تونس 2019… فيديو

كتب امير فتحي في السبت 9 فبراير 2019 02:10 مساءً -

حصلت صابرين خليفة منصور، ليلة الجمعة-السبت، على لقب “ملكة جمال تونس”، خلال الإعلان عن نتائج المسابقة في دورتها الـ 18 التي نُظمت في “المسرح البلدي” وسط العاصمة، بإشراف “جمعية تاج” المستقلة.

وتهدف المسابقة التي شاركت فيها 15 فتاة من مختلف المحافظات إلى إبراز صورة المرأة التونسية المسؤولة والمنفتحة على الثقافات الأخرى، وفقاً للمنظمين.

ونالت إنصاف الشايب من محافظة زغوان (وسط) لقب الوصيفة الأولى، في حين كان لقب الوصيفة الثانية من نصيب راوية بن مسعود من محافظة توزر(جنوب).

أما لقب الوصيفة الثالثة فقد حصلت عليه آية بن سلطانة من محافظة صفاقس (جنوب). وكان لقب الوصيفة الرابعة من نصيب سارة براهمي من محافظة سوسة (شرق).

وركز القائمون في الدورة الحالية على العمل التطوعي الذي شرعت كل المشاركات العمل عليه منذ اختيارهن في يونيو/حزيران الماضي.

وفي سياق متصل، قالت صابرين منصور إنها “سعيدة جداً بهذا اللقب الذي تعتبره فخراً لها ولمسيرتها، خاصة وأن هذا الاختيار هو بمثابة تعيينها كسفيرة لبلدها في الخارج”.

وأضافت منصور أن “هذا اللقب سيحفزها على تحقيق مشروعها الإنساني الذي سيتجسد من خلال عمل تطوعي في مساعدة قافلة صحية وتهيئتها”.

تجدر الإشارة إلى أن تصويت الجمهور مثّل 50 في المائة من إجمالي الأصوات النهائية، يضاف إلى تصويت لجنة التحكيم.

وأحيت حفل التتويج العازفة، ياسمين عزيز، والفنان محمد الجبالي الذي قدم أغنيته الجديدة باللغتين التركية والعربية.

ومن شروط التأهل للمسابقة أن تمتلك المرشحات الجنسية التونسية، وتتراوح أعمارهن بين 17 و25 عاماً، ولا يقل طولهن عن 1.7 متر، وأن يكن حاصلات على شهادة البكالوريا.