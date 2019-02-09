خطة لإجلاء الملكة إليزابيث من القصر الملكي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحتفظ الأجهزة الأمينة في كل دولة، وخاصة حراس الرؤساء والملوك، لأي طارئ قد يهدد حياة من يحرسونهم، فيستعدون ويجهزون الخطط الأساسية والبديلة لحماية هذه الشخصيات.

مسئولون بريطانيون، أعادوا إحياء خطط طوارئ الحرب الباردة لنقل العائلة المالكة، وذلك في حالة وقوع حالات شغب في لندن، قد تطرأ لأي سبب، خاصة إذا عانت بريطانيا من اضطرابات لدى خروجها من الاتحاد الأوروبي الشهر القادم “الربيكست”.

صحيفة “صنداي تايمز” ذكرت نقلا عن مصدر من الحكومة يتناول قضايا إدارية حساسة، أن خطط الطوارئ موجودة منذ الحرب الباردة، لكنها ستستخدم الآن لأغراض أخرى في حالة وقوع اضطراب مدني.

صحيفة “ذا ميل أون صنداي” هي الآخرى أشارت إلى أنها علمت بخطط نقل العائلة المالكة بمن فيهم الملكة إليزابيث إلى مواقع آمنة بعيدا عن لندن.

”صنداي تايمز” ذكرت أن ضابط الشرطة الذي كان مكلفا في السابق بحماية العائلة المالكة، داي ديفيز، توقع أن تنتقل الملكة إليزابيث من لندن إذا حدث اضطراب.. ونقلت الصحيفة عن ديفيز قوله: إذا كانت هناك مشاكل في لندن، فمن الواضح أنه سيجري نقل العائلة المالكة وعلى رأسهم الملكة إليزابيث بعيدا عن هذه الأماكن الرئيسية.