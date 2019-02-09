تعرف على تكلفة حفل زفاف النجمة التركية هازال كايا.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

مازال حفل زفاف النجمة التركية هازال كايا وكواليسه يشغل حيزاً كبيراً من الصحف التركية، حيث كشفت تقارير صحفية جديدة عن قيمة تكاليف الحفل.

حفل زفاف نجمة مسلسل «فريحة» الذي أقيم في فندق «فيرمونت كوازار اسطنبول» وصلت تكاليفه إلى 600 ألف ليرة تركية أي ما يقارب 113 الف دولار أمريكي.

عدد كبير من نجوم الدراما التركية لبوا دعوة صاحبة شخصية «نهال» في مسلسل «العشق الممنوع»، وحضروا حفل الزفاف، ومن أبرزهم، مراد يلدريم وزوجته ملكة جمال المغرب السابقة إيمان الباني، كيفانج تاتليتوج الشهير بـ«مهند» وزوجته مصممة الأزياء باشاك ديزر، كما حضر بوراك دينيز، هاندة يلماز، أليف ديلكاتش، نور فتاح أوغلو، سلجوق يونتام، جيداء دوفنجي، سونجول أودن وباقة من ألمع نجوم تركيا.

طلّة العروس كانت حالمة بدرجة كبيرة، حيث تألقت بفستان زفاف مكشوف الكتفين ذو ذيل طويل، حمل توقيع مصمم الأزياء التركي أوزغور ماسور، في الوقت الذي رفعت فيه شعرها بتسريحة كلاسكية، واكملت أناقة إطلالتها بطرحة طويلة، كما زينت رقبتها بعقد ماسي ضاعف بريقها، وعقب عقد القران، ارتدت هازال فستان أبيض قصير أكثر إثارة، اشعلت به أجواء الحفل بوصلات رقص مبهجة.

يذكر أن هازال كايا التي تصغر زوجها بحوالي 14 عاماً، اعلنت خطبتها إلى الفنان والمخرج علي التاي مع بداية العام الجديد، وقد قرر الثنائي الزواج بعد علاقة عاطفية استمرت 5 سنوات.