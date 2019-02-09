مريم أوزيرلي أكثر اشراقاً بـ«لوك» جديد.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حصلت الفنانة التركية مريم أوزيرلي الشهيرة بـ«السلطانة هيام» على «لوك» جديد، حيث قصت شعرها، وصبغته بلون مميز.

مريم اختارت الشعر القصير وغيرت لونه إلى البني المائل إلى الذهبي، ونشرت صوراً استعراضية لطلّتها الجديدة، حيث اعرب أغلب فانز النجمة التركية عن اعجابهم بـ«لوك» مريم الجديد، مؤكدين أنها بدت فيه أكثر اشراقاً وجاذبية.

يُذكر أن مصادر صحفية كانت قد كشفت عن استعداد مريم أوزيرلي للمشاركة في الفيلم المصري «لص بغداد» أمام النجم المصري محمد إمام، وهو ما أكدته الفنانة خلال لقائها في برنامج «صاحبة السعادة» معربة عن موافقتها المبدئية للمشاركة في العمل، إلا أنها لم توقع عقد الفيلم بشكل رسمي، في الوقت الذي حرصت فيه على زيارة محمد إمام في كواليس تصوير الفيلم، واثنت على شخصيته، ووصفته بنقي القلب والطموح.

من ناحية أخرى، كان مسلسل «قطاع الطرق لن يحكموا العالم» في موسمه الثاني، آخر أعمال مريم أوزيرلي الدرامية، كما طُرح لها خلال الفترة الماضية، فيليمن هما «الطرف الآخر» أمام النجمين أوزجان دينيز واسلي أنفر، وفيلم «جنكيز رجائي» أمام الفنان كينان أميرزالي