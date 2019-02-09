اصابة النجمة التركية فهرية أفجان بأزمة صحية بعد دخولها الشهور الأخيرة من الحمل.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اصيبت الفنانة التركية فهرية أفجان بأزمة صحية، بعد دخولها في الشهر السابع من حملها، حيث تم نقلها إلى المستشفى على الفور.

فهرية كانت في نزهة ثلجية مع زوجها، النجم التركي بوراك أوزجفيت، حيث نشرت صوراً لها بين الثلوج في لقطات طبيعية خلابة، ويبدو أنه اصيبت بعين الحسد، حيث تعرضت لوعكة صحية، وشعرت بآلام مبرحة، الأمر الذي اضطر زوجها لنقلها إلى المستشفى.

وفي الوقت الذي تكتم الزوجان على تفاصيل حالة فهرية الصحية، طلب نجم «حريم السلطان» من محبيه وفانز زوجته الدعاء لفهرية بأن تمر أزمتها على خير، ويصل مولودهما بسلامة.

يُذكر أن بوراك وفهرية احتفلا بزفافهما يونيو 2017 بعد قصة حب جمتعهما خلال مشاركتهما في مسلسل «طائر النمنمة»، وينتظر الزوجان مولوداً ذكراّ خلال أسابيع قليلة مقبلة.

مسلسل «حتى الموت» كان آخر أعمال فهرية الدرامية، وهو المسلسل الذي شاركت في بطولته أمام أنجين أكيوريك الشهير بـ«كريم».