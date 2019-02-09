نانسي عجرم وطفلتها “ليا” تحصدان الملايين

Feb 09, 2019
بعد أقل من اسبوع على اطلاق النجمة نانسي عجرم اغنية أهدتها خصيصاً الى ابنتها “ليا” المولودة حديثاً، تخطت الاغنية حاجز الـ 3.6 ملايين مشاهدة على قناتها الرسمية عبر موقع يوتيوب.
الاغنية من كلمات منير بو عساف، الحان نبيل عجرم وتوزيع باسم رزق.
وقد فاجأت نانسي جمهورها بهذه الأغنية الخاصة بعائلتها والتي اطلقتها بتاريخ 4 شباط بعد وضع مولودتها “ليا” بتاريخ 1 شباط الجاري.
نانسي كانت قد شكرت بتغريدة كل من هنأها بولادة طفلتها، وقالت “من قلبي شكر كبير لكل الفنانين والأصدقاء والمحبين على رسايلكن، محبتكن بتعنيلي كتير.. بتمنالكن السعادة دايمًا. كل الحب من لِيا، إيلا، ميلا، فادي ومني”.
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