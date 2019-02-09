سلوى خطاب: لم أتعرّض لمعاكسات في حياتي.. وهذا أكثر ما يُعيب الرجال!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكدت الفنانة المصرية، سلوى خطاب، أنها لم تتعرض لأي معاكسات في حياتها، ولم تسمع أبدًا إطراء من أي رجل على جمالها أو مظهرها، لأسباب تجهلها، متسائلة هل هو خوف من الرجال أم احترام زائد لها؟.

وأضافت "خطاب" ساخرة في مقابلة تلفزيونية أن الرجال لا يجرؤون على الاقتراب منها، قائلة: "أنا بلاحظ أن مفيش رجالة بتقرب مني.. ما بيوصلوش للدرجة دي.. أنا نفسي حد يتقدم ولا حتى يعاكسني من بعيد لبعيد".

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وقالت الممثلة المصرية إن أكثر ما يعيب بعض الرجال في نظرها هي "الأنانية" لأن الرجل يريد دائمًا أن تسير الأمور حسب رغبته هو فقط، دون الاهتمام بما تريده شريكة حياته.

ولفتت سلوى خطاب إلى أن أكثر رجل أحبته في حياتها وتمنت أن ترتبط برجل مثله هو "جدها"، موضحة أنه كان رجلاً مثاليًا ذا شخصية قوية ويعلم جيدًا متى يكون عطوفًا ومتى يكون قويًا.

وتابعت بأن طليقها السابق أسامة فوزي لم يكن مثل جدها ولكنه كان يتميز بالهدوء وعمق التفكير، كما كان مثقفا وقوي الشخصية، مبينة أنها لا تعلم إن كانت يمكن أن تقدم على خطوة الزواج مجددًا أم لا.

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