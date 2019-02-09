بينهم إليسا ونجوى كرم.. كيف تفاعل النجوم مع لبناني انتحر حرقًا بسبب مصاريف مدرسة ابنته؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - طغت مشاعر تنديدية واستنكارية على الجو العام في لبنان ولم تخل منها وسائل التواصل الاجتماعي، تجاه اللبناني جورج زريق الذي انتحر بإضرام النار في نفسه في باحة مدرسة لسوء وضعه المادي وتراكم القسط المدرسي لابنته عليه.

وعبر عدد من المشاهير عن غضبهم تجاه تلك الفاجعة، والبداية كانت مع النجمة إليسا التي أظهرت غضبها في تغريدة عبر "تويتر"، قالت فيها: "مواطن لبناني يحرق نفسه بسبب تراكم الأقساط المدرسية.. هيدا أسوأ خبر ممكن أسمعو عن بلد صار فيه الحرق أهون من وجع كل يوم، الله يساعد كل شخص مسؤول عن عيلة ويحرق قلب كل حرامي أخد لقمة عيشه بالنهب".

واستنكرت النجمة نجوى كرم ما حدث، في تغريدة قالت فيها: "شي مأساوي.. وهالإنسان حدا من كتار.. كل يوم عم تنحرق قلوبن عن يوم.. الله يرحمك جورج زريق. ما بدنا نضل واقفين قدام المشكلة، لازم نلاقي حل".

وأبدى المطرب زين العمر استياءه لإضرام المواطن جورج زريق النار بنفسه، وغرد قائلًا: ‏"يا ويلكن من الله يا بلا ضمير. وين المحبة بقلوبكن؟ وين الضمير بعقولكن؟ وين المسيح بحياتكن؟"، مضيفًا: "ما في شي ما إلو نهاية، ونهايتكن قريبة يا تجّار الهيكل. يللي صار مش مسموح شو ما كانت الأسباب".

وأعرب المخرج اللبناني فادي حداد، عن غضبه في تغريدة علق فيها على الحادث، قائلًا: "حرام. وصلتو الناس لهون. الله كبير، بس ما عندو حجار. طمو حالكم واحد واحد. بس كيف فيكم تناموا بلا ضمير".

وغرد الإعلامي نيشان، عبر حسابه على تويتر: "هذا الرجل أبٌ وَابْنٌ أحرق جسدَهُ ولَفَظَ روحَهُ وارتاح من وزر القسط المدرسيّ. نهاية رجل احترق قلبه على ابنته. جورج زريق".

فيما كتبت الإعلامية منى أبو حمزة: "منستنكر ومنرجع ننتخب أصحاب المليارات هني ذاتهم وكل ورقة منحطها بالصندوق هي يا فيزا يا نعوة لشخص منا... جورج زريق".