بسمة العتيبي تردّ على المشككين في جنسيتها السعودية.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعربت بسمة العتيبي، أول مطربة بوب سعودية، وحاملة لقب ملكة جمال العرب في أمريكا، عن صدمتها بعد التشكيك في جنسيتها السعودية، لافتًة إلى أنها توقعت الترحيب بها كفنانة سعودية.

وأضافت في مداخلة تلفزيونية، أنها خاطبت القنصلية السعودية في لوس أنجلوس، لعدم وضوح بعض بيانات شهادة ميلادها التي نشرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبت بتعديلها.

ولفتت إلى أن هيئة الترفيه السعودية فاوضتها لإحياء حفلات غنائية بالمملكة، لكنها اعتذرت عن أي حفلات في المملكة هذه الفترة، كونها مرتبطة بحفلات أخرى من شهر أبريل وحتى أكتوبر المقبلين.

وأكدت بسمة العتيبي أنها لا تمانع من الظهور في حفلات غنائية بالمملكة وأنها تستعد لهذه الخطوة، مشيرًة إلى أن الجمهور السعودي يتقبل وجود مطربة أو فنانة سعودية تقف وتغني أمامهم.

وأوضحت أنها ليست الأولى التي ستقف وتغني أمام الجمهور في السعودية، الذي دعم الكثير من المغنيات قبلها.

يُذكر أن الفنانة السعودية بسمة العتيبي، تعتبر كاتبة للروايات والأغاني الإنجليزية بالإضافة إلى أنها مثلت في فيلم قصير دور مراهقة تعاني من "شيزوفرنيا"، أو فصام، وغنت مقطوعات أوبرالية، ثم أخيرًا فازت بهذه الجائزة من بين 100 مشاركة، لتكون موهبة العرب في الولايات المتحدة لعام 2019.