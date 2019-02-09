محاولة سرقة وقتل بسمة وهبه

اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: تعرضت الإعلامية بسمة وهبه لمحاولة سرقة وقتل مؤخراً داخل منزلها على يد الجنايني الخاص بها وهو شخص أوغندي التحق بالعمل في فيلتها مؤخراً بعدما تعرفت عليه من خلال أحد التطبيقات الشهيرة المتخصصة في إستقدام العمالة والبيع والشراء.

وإستغاثت بسمة بشرطة الشيخ زايد حيث أجرت إتصالات بجيرانها من أجل طلب الشرطة للقبض على الجنايني الذي قامت بحصاره في غرفتها خلال محاولته الهرب بعدما سرق حلق من الالماظ تمتلكه.

وقالت بسمة في التحقيقات أنها كانت بمفردها في المنزل بعدما سافر زوجها النائب البرلماني علاء عابد وكان يفترض أن تسافر برفقته إلى المانيا لكنها اعتذرت بسبب نزلة برد لحقت بها مشيرة إلى أنها كانت نائمة في غرفتها وابنتها ليست في المنزل وباب المسكن ليس مغلقاً بشكل جيد.

وأضافت أنها فوجئت بالجنايني الاوغندي وهو في غرفة نومها حيث استيقظت على حركته وعندما سألته عما يفعله في الغرفة وأخبرها أنه جاء ليحضر لها كوب شاي، فقامت بايهامه بتصديقه وأخبرته بأنها لا ترغب في الشاي بالوقت الحالي ولكن ترغب في استكمال نومها قبل ان تتصل بجيرانها لإبلاغ الشرطة.

وأكدت بسمة ان المتهم حاول الاعتداء عليها بكوب من الفخار كان بحوزته مشيرة إلى أنها عاشت لحظات من الرعب وقامت بالاتصال بأقرب جيرانها حتى يقوموا بانقاذها منه، فيما قررت النيابة بعد الاستماع إلى اقوالها واقوال العامل المتهم حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

