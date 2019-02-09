رغدة تشكر الجمهور وإحتفاء بفاروق الفيشاوي وإسم جميل راتب

اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: إفتتحت مساء أمس الدورة 67 من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما بحضور مجموعة كبيرة من الفنانين المكرمين وعلى أغنيات الفنان إيمان البحر درويش الذي قدم عدداً من أغنياته خلال الحفل وسط تصفيق وتفاعل من الحضور.

وشهد الحفل إحتفاءً بالفنان الكبير فاروق الفيشاوي الذي حرص على حضور التكريم برفقة الفنانة الهام شاهين، علماً بأنه يخضع في الوقت الحالي للعلاج من مرض السرطان الذي كشف عن إصابته به في سبتمبر الماضي.

وقال الفيشاوي بعد تسلم جائزة التكريم عن مسيرته الفنية أن التكريم هو الخامس له من المركز موجهاً الشكر على اختيار الإدارة لتكريمه، فيما وجهت الفنانة رغدة الشكر للحضور على التواجد مؤكدة على انها تشعر بالسعادة لوقوفها في نفس المكان الذي تواجد فيه عمالقة الفن المصري والعربي لاسيما وان المركز الكاثوليكي يشكل دائما السند للفنانين.

وشهد الحفل تسليم جوائز الابداع الفني لكلاً من مدير التصوير كمال عبد العزيز، مخرجة الرسوم المتحركة شويكار خليفة، مدير التصوير، طارق التلمساني، الموسيقار مودي الإمام، والمونتير سين عفيفي، فيما بكى الكاتب كرم النجار خلال تسلمه جائزة الأب يوسف مظلوم حيث اهدى الجائزة للفنان جميل راتب رفيق رحلة عمره كما وصفه علماً بأن الدورة الحالية تحمل اسم جميل راتب.

وأهدى الفنان أحمد بدير جائزته لزوجته فاتن الطوخي التي اكد انها وقفت إلى جواره في مسيرته الفنية والتي شعر بأنها لم تذهب هراً بعد هذا التكريم، فيما بكت الفنانة رجاء الجداوي خلال تسلم جائزتها التقديرية معربة عن سعادتها بالوقوف على مسرح الكاثوليكي لتسلم تكريمها، بينما تذكرت الفنانة ايمان سركسيان الفنان الراحل جميل راتب أيضا خلال تسلم تكريمها، واعتبر الفنان هشام سليم أن جائزته من المركز جائزة خاصة لكونه نشأ في مدارس الفرسيسكان.

وتسلم الفنان عمرو يوسف جائزة افضل ممثل درامي عن دوره في مسلسل "طايع"، فيما تسلمت الفنانة مي الغيطي الجائزة التشجيعية عن دورها في نفس العمل، حيث حرصت على توجيه الشكر لوالدها السيناريست محمد الغيطي الذي رافقها في الحفل، فيما اهدى الاب بطرس دانيال مدير المركز درع التكريم للفنان ايمان البحر درويش تقديراً لإحياءه حفل الافتتاح.