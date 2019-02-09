رانيا محمود ياسين: اثق في فريق عمل "فلانتينو"

اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: قالت الفنانة رانيا محمود ياسين أن ترشيحها لمسلسل "فلانتينو" مع الفنان عادل إمام تم من خلال السيناريست أيمن بهجت قمر الذي تحدث معها عن العمل ودورها حيث ابدت له موافقة على الفور.

وأضافت رانيا لـ""الخليج 365"" أنها كانت تتمنى العمل مع الفنان عادل إمام منذ فترة طويلة للغاية فهو واحد من أهم نجوم الفن بالوطن العربي والعمل معه اضافة لأي فنان وكانت بانتظار العمل المناسب الذي يجمعها معه خاصة وانه عندما رشحت لمشاركته قبل سنوات في فيلم "مرجان أحمد مرجان" لم تسمح ظروفها الشخصية انذاك بالعمل معه لذا تشعر بتفاؤل كبير هذه المرة لاسيما وانها تقدم دوراً مختلفاً.

وكشفت رانيا عن تجسيدها لشخصية مدرسة في المدرسة التي يديرها الفنان عادل إمام، وعلاقتها معه طيبة للغاية وتتعلم منه الكثير ليس على المستوى الشخصي فقط ولكن ايضا على المستوى المهني، ونشاهد في الحلقات المختلفة كيفية اداراتها لحياتها الخاصة والتعامل مع زوجها والطلاب في المدرسة وغيرها من التفاصيل الاخرى التي تكشفها الأحداث.

وأكدت على أنها لم تتطرق لمسألة ترتيب كتابة اسمها على الشارة لعدة أسباب من بينها انها لا تضع مكان الاسم على الشارة في تفكيرها بالصورة التي يعتقدها البعض بالإضافة إلى ثقتها في ان المخرج رامي إمام لديه آلية لوضع هذا الترتيب بما يتوافق مع الفنانين المشاركين في العمل وثقتها في فريق العمل مما يجعلها تركز فقط بالدور الذي تقدمه.

وأشارت إلى أن ثمة تحضيرات جرت خلال الفترة الماضية حتى تكون ملمة بتفاصيل الشخصية ولديها مجموعة كبيرة من المشاهد ستقوم بتصويرها خلال الفترة المقبلة خاصة وان الوقت المتبقي على رمضان محدود للغاية وهو ما يدفعهم للعمل لساعات طويلة من أجل انجاز حلقات المسلسل، نافية ما تردد عن استبعاد العمل من السباق الرمضاني.

وعن عودتها للسينما من خلال فيلم "بورصة مصر"، قالت رانيا أن الفيلم ينتمي للاعمال الاجتماعية حيث يناقش اكثر من قضية وتجسد خلاله شخصية سمية وهي سيدة تعمل كموديل للرسامين.

وأوضحت أن حماسها للفيلم بسبب بطبيعة القضايا التي تناقشها، لافتة إلى أنها لا ترغب في الحديث عن تفاصيل شخصية سمية حتى تكون مفاجأة.

وارجعت اعتذارها عن مسرحية "كل ده كان ليه" الذي كان يفترض ان تقوم ببطولتها إلى صعوبة التوفيق بين العرض المسرحي اليومي ومشاريعها الفنية الاخرى، لافتة إلى أنها كانت متحمسة للغاية للمسرحية الجديدة لكن الظروف لم تكن مناسبة لها.

وأضافت رانيا أن المسرحية تدور احداثها في اطار من الفانتازيا الغنائية وكانت متحمسة لها بشدة لكن استمرار التحضير للعرض وتوقيت اطلاقه بالتزامن مع ارتباطتي الاخرى جعلني اعتذر عن العمل متمنية لفريق عمله التوفيق خلال الفترة المقبلة.