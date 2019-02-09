حبس منى فاروق وشيما الحاج 4 أيام على ذمة التحقيقات

أمرت نيابة مدينة نصر بإشراف المستشار تامر العربي المحامي العام الأول، بحبس الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج، 4 أيام على ذمة التحقيقات، في التهم الموجه إليهما بارتكابهما فعل فاضح، على خلفية تداول مقطع فيديو إباحي لهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت مصادر قضائية وأمنية لـ"الوطن" إن النيابة نسبت للمتهمتين التحريض على الفسق، والإعلان عن طريق إحدى وسائل الإنترنت، طبقا لنص المادة 14 من قانون الإعلام لسنة 1966، وأن النيابة تواصل سماع أقوال المتهميتين بشأن تلك التهم.

وقررت النيابة تشكيل لجنة فنية لفحص الفيديوهات المتداولة للتأكد من صحتها وموافاة النيابة العامة بنتائج تلك الفحص؛ تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المتهم الرئيسي في الواقعة وهو المخرج خالد يوسف، كما كلفت النيابة المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث.

وأضافت المصادر أن قوة من الإدارة العامة لشرطة الآداب نقلت المتهمين من مقر الإدارة إلى نيابة مدينة نصر في الحي السابع للتحقيق معهما، وأن المتهمتين تم احتجازهما داخل حجز المحكمة لمدة ساعة ونصف الساعة قبل أن تستدعيهما النيابة للتحقيق معهما وسماع أقوالهما.

وتابعت المصادر أن المتهمتين اعترفتا في محاضر الشرطة بصحة الفيديو المتداول عبر ومواقع التواصل الإجتماعي والإنترنت، وأنهما كانا لا يعرفان أن المخرج يقوم بتصويرهما، وأن عملية التصوير جرت سرًا وبعدها فوجئا بانتشار الفيديوهات عبر الإنترنت، كما اعترفتا بأنهما كان في كامل وعيهما وأنهما لم يتعاطيا أي مخدرات خلال تلك الجلسة الخاصة التي كانا فيها مع المخرج خالد يوسف.

كانت أجهزة الأمن في وزارة الداخلية رصدت تداول فيديو إباحي على الإنترنت وتبين من أعمال الفحص الفني أن الفتاتين اللاتين تظهران في الفيديو هما مني فاروق وشيما الحاج، وتم تحديد أماكن إقامتهما القبض عليهما وإحالتهما إلي النيابة العامة للتحقيق معهما.

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