رامز أمير يكشف أنه يُقدِّم الأكشن في فيلم "حملة فرعون"

كشف الفنان رامز أمير عن مشاركته في فيلم " حملة فرعون" الذي يقوم ببطولته الفنان عمرو سعد.

وأكد رامز في حديث خاص إلى موقع "لايف ستايل" بشأن دوره في العمل،أنه يُقدم دور "شاب" يدعى يونس يقع في العديد من المشاكل ويقابل العديد من العقبات في حياته، مشيرا إلى أن الدور أكشن، ومختلف عما قدمه من قبل.

ويُشار إلى أن "حملة فرعون"، بطولة عمرو سعد، محمد لطفى، روبي، حمدي الميرغني، حورية فرغلي، تأليف كريم حسن بشير وإخراج رؤوف عبد العزيز.

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