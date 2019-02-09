شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. فرقة الإنشاد الدينى تقدم مجموعة ابتهالات على مسرح الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مختارات من الأناشيد والإبتهالات الروحانية التراثية والحديثة تقدمها فرقة الإنشاد الدينى بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام فى الثامنة مساء اليوم 9 فبراير على مسرح الجمهورية منها الله الواحد الصمد لـ عبد الرحمن على ، ماشى فى نور الله لـ رضا حمدى ، يا رب انا العبد الفانى سيدنا النبى محلاه لـ سامى الحفناوى يا دنيا صلى لـ محمد قابيل ، السلام عليك يا رسول الله لـ حمود الخضر ، خشوع لـ عمار الشريعى ، يا رب صلى لـ حسنى عبد الله ، النفس المؤمنة لـ مرسى الحريرى ، امدح المكمل لـ الشيخ اسماعيل سكر ، سلام على النبى لـ عبد المنعم الحريرى ، نبينا الكريم – ام النبى لـ جمال سلامة ، اسماء الله الحسنى لـ سيد مكاوى ويا منى عينى لـ احمد عبد الله .. اداء محمد عبد الحميد ، احمد بكر ، وائل سراج ، حاتم زايد ، ابراهيم فاروق ، اشرف زيدان ، احمد نافع ، تامر نجاح واميرة احمد .

المعروف أن الإنشاد الدينى إكتسب أهمية كبرى فى بدايات القرن العشرين زاد منها مشاركة كبار المنشدين في إحياء الليالي الرمضانية والمناسبات الدينية وتأثر مؤخراً بالتقنيات المرئية والحديثة فأصبح قريب الشبه بالغناء المتعارف عليه مما ادى الى اتساع قاعدته الجماهيرية فى العالم الإسلامي .