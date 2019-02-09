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صور.. شذى حسون تنتهى من تصوير "واعر"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إنتهت المطربة شذى حسون من تصوير أغنية "واعر" على طريقة الفيديو كليب التي لحنها لها الموسيقار طلال ، من كلمات الشاعر خالد المريخي ، وتوزيع حسام كامل ، وتولى علاء الأنصاري مهمة إخراج الكليب ، الذي صوره على مدار يومين في لبنان ، بإشراف خالد أبو منذر ، وخلال التصوير تم استخدام أفضل التقنيات الحديثة لإظهار العمل على أفضل وجه ، بأداء مبهر من شذى حسون ، بصوتها المرهف وإحساسها البديع  وتقدمها شذى باللهجة المغربية وتقدمه بشكل مختلف جديد عليها عن أغانيها السابقة ومن المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة وننشر عدد صور أثناء تصوير الكليب.

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