شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. شذى حسون تنتهى من تصوير "واعر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إنتهت المطربة شذى حسون من تصوير أغنية "واعر" على طريقة الفيديو كليب التي لحنها لها الموسيقار طلال ، من كلمات الشاعر خالد المريخي ، وتوزيع حسام كامل ، وتولى علاء الأنصاري مهمة إخراج الكليب ، الذي صوره على مدار يومين في لبنان ، بإشراف خالد أبو منذر ، وخلال التصوير تم استخدام أفضل التقنيات الحديثة لإظهار العمل على أفضل وجه ، بأداء مبهر من شذى حسون ، بصوتها المرهف وإحساسها البديع وتقدمها شذى باللهجة المغربية وتقدمه بشكل مختلف جديد عليها عن أغانيها السابقة ومن المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة وننشر عدد صور أثناء تصوير الكليب.















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