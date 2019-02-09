شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف حكاية هيثم أحمد زكى فى "علامة استفهام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الفنان هيثم أحمد زكى فى أحداث مسلسل "علامة إستفهام" للنجم محمد رجب والذى انطلق تصويره الفترة لماضية فى ا لديكورات الخاصة بالعمل ويجسد هيثم شخصية محورية خلال الاحداث ويدخل فى صراعات مع بطل العمل حيث يعمل كطبيب نفسى، والعمل من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج سينرجى.

ويشارك فى بطولة "علامة استفهام" بجانب محمد رجب الفنان ​هيثم أحمد زكي​ ومصطفى رجب والفنانة ميرهان حسين التى تم تأجيل مشاهدها بعد خروجها من حبسها لمدة اسبوعين، والفنانة جيهان خليل، وإدوارد، ومحمود البزاوي، وعبد الرحمن أبو زهرة، وجينا سليم.

يشار إلى ان هيثم أحمد زكى شارك فى الجزء الثانى من مسلسل "كلبش2" فى دراما رمضان الماضى وحقق نجاحاً كبيراً من خلال شخصية الإهاربى التى ظهر بها خلال الأحداث والصراعات التى كانت بينه وبين بطل العمل النجم أمير كرارة.

ويعد مسلسل "علامة استفهام" البطولة الثانية لمحمد رجب فى الدراما التليفزيونية بعدما قدم تجربة وحيدة قبل 11 عاماً من خلال مسلسل "أدهم الشرقاوى" تأليف محمد الغيطى وإخراج باسل الخطيب، وشارك فى بطولته نسرين إمام ودوللى شاهين وأحمد هارون وهادى الجيار وميار الغيطى ووفاء سالم.