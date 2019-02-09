شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف حكاية هيثم أحمد زكى فى "علامة استفهام" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الفنان هيثم أحمد زكى فى أحداث مسلسل "علامة إستفهام" للنجم محمد رجب والذى انطلق تصويره الفترة لماضية فى ا لديكورات الخاصة بالعمل ويجسد هيثم شخصية محورية خلال الاحداث ويدخل فى صراعات مع بطل العمل حيث يعمل كطبيب نفسى، والعمل من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج سينرجى.
ويشارك فى بطولة "علامة استفهام" بجانب محمد رجب الفنان هيثم أحمد زكي ومصطفى رجب والفنانة ميرهان حسين التى تم تأجيل مشاهدها بعد خروجها من حبسها لمدة اسبوعين، والفنانة جيهان خليل، وإدوارد، ومحمود البزاوي، وعبد الرحمن أبو زهرة، وجينا سليم.
يشار إلى ان هيثم أحمد زكى شارك فى الجزء الثانى من مسلسل "كلبش2" فى دراما رمضان الماضى وحقق نجاحاً كبيراً من خلال شخصية الإهاربى التى ظهر بها خلال الأحداث والصراعات التى كانت بينه وبين بطل العمل النجم أمير كرارة.
ويعد مسلسل "علامة استفهام" البطولة الثانية لمحمد رجب فى الدراما التليفزيونية بعدما قدم تجربة وحيدة قبل 11 عاماً من خلال مسلسل "أدهم الشرقاوى" تأليف محمد الغيطى وإخراج باسل الخطيب، وشارك فى بطولته نسرين إمام ودوللى شاهين وأحمد هارون وهادى الجيار وميار الغيطى ووفاء سالم.
كانت هذه تفاصيل خبر اعرف حكاية هيثم أحمد زكى فى "علامة استفهام" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.