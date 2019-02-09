60% من مشاهد هاني سلامة في "قمر هادي" خارجية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عربي السيد:
يواصل الفنان هاني سلامة تصوير عدد من المشاهد الخارجية لمسلسله الجديد "قمر هادي"، المقرر أن يخوض به السباق الرمضاني لعام 2019، ومن المقرر أن تشاركه بطولة العمل الفنانة يسرا اللوزي.
وعلم "الخليج 365" أن 60% من مشاهد العمل سيتم تصويرها في ديكورات خارجية، لأن قصة العمل تتطلب ذلك.
مسلسل "قمر هادي" من تأليف إسلام حافظ، ومن إنتاج شركة "سينرجي"، ويشارك فيه كل من داليا مصطفى، يسرا اللوزي، حمزة العيلى، هادي الجيار، محسن محيي الدين، آية سماحة، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.
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