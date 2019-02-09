بالفيديو- أرفض عمل ابنتي بالتمثيل وعلاقتي بـ"الزعيم" طيبة.. تصريحات محمد رمضان لـ"سهرانين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عربي السيد:

كشف الفنان محمد رمضان خلال لقائه مع الفنان أمير كرارة ببرنامج "سهرانين" المعروض عبر قناة ON E، عن أسماء الفنانين الذين رُشحوا للقيام بدور رفاعي الدسوقي بمسلسل "الأسطورة"، قبل أن يقرر الظهور بشخصيتين "رفاعي وناصر" في العمل الذي عُرض برمضان 2016، وحقق نجاحًا كبيرًا، وكان على رأسهم الفنان خالد الصاوي.

ووصف الفنان محمد رمضان، ابنته "حنين" بأنها "عفريتة في التمثيل"؛ نظرًا لبراعتها في اتقان الأدوار بشكل مبهر، وتابع مستطردا: "لكن عمري ما هخليها تمثل علشان نفسي تنجح فى مجال تاني غير التمثيل".

وقال رمضان، إنه يفضل أن ينجح أطفاله في مجالات عدة، وليس التمثيل فقط، ويجب أن تكون مهنة التمثيل مقتصرة على والدهم فقط، كي لا يصبح أطفاله مثله، حسب قوله، وتابع: "نفسي يبقى واحد مهندس وواحد دكتور شاطر علشان أحس إنهم كملوني، كمان علشان ماحسش إني بشوف نفس اللي أنا عملته تاني".

وكشف محمد رمضان عن رغبته فى أن تصبح ابنته مهندسة، لأنها تمتلك شخصية قيادية بشكل قوي، لذا هو يراها "مديرة موقع"- حسب وصفه، أما "كنز" فقال عنها "متعلق بيها جدا لأنها آخر العنقود.

نفى الفنان محمد رمضان، ما تردد حول إزالة اسم الزعيم عادل إمام من على مسرح الهرم، بعد إطلاق مسرحية "أهلا رمضان"، مشيرًا إلى أن المسرح اسمه "مسرح الهرم" من البداية لا "الزعيم".

وأكد أنه يحترم الفنان عادل إمام معتبرًا أنه أمر واجب عليه، وأن علاقته به طيبة بشكل كبير، وأنه حريص علي زيارته بشكل دائم.