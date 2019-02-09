حمادة هلال في "المغربي" لمدة 5 أيام بسبب "ابن أصول"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عربي السيد:

يواصل الفنان حمادة هلال تصوير أحداث دوره في مسلسل "ابن أصول"، المقرر أن يخوض به السباق الرمضاني لعام 2019.

ويتم التصوير داخل أحد الديكورات الأساسية للعمل في ستوديو المغربي، ومن المفترض أن يستمر لما يقرب من 5 أيام وتنتقل بعدها أسرة العمل لشوارع السادس من أكتوبر لتصوير عدد من المشاهد الخارجية.

"ابن أصول" بطولة حمادة هلال، سوزان نجم الدين، آيتن عامر، محمد نجاتي، رانيا منصور، إيناس كامل، إسلام إبراهيم، عماد رشاد، كريم أبو زيد، وفاء سالم، حمزة العيلي، أحمد حلاوة، ويظهر حمادة هلال في أحداث العمل بشخصية صاحب شركة "ألماس".