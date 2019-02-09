قررت نيابة مدينة نصر الكلية بالقاهرة، حبس الفنانتين المصريتين منى فاروق وشيما الحاج 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهما بخدش الحياء العام عبر الظهور في فيديو إباحي. حسب ” مصراوي” قال مصدر أمني بوزارة الداخلية، أن قوات الأمن ألقت القبض على الفنانتين لاتهامهما بنشر الفسق والفجور في المجتمع عن طريق نشر فيديوهات جنسية لهما. مضيفا، أن مباحث الإنترنت رصدت فيديوهات إباحية تظهر فيها الفنانتين أثناء ممارسة الفجور.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقاطع فيديو للمتهمتين في أوضاع مخلة.

كانت هذه تفاصيل خبر تطور جديد بشأن الفيديو الإباحي للفنانتين المصريتين منى فاروق وشيما الحاج.. النيابة العامة تصدر هذا... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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