بالفيديو.. شيماء سيف تروج لحلقتها في الموسم الجديد من برنامج "حمد شو"

شيماء سيف

كتبت - إيمان العوضي :

روجت الفنانة شيماء سيف لأولي حلقات الموسم الجديد من برنامج "حمد شو"، الذي تحل ضيفة عليه اليوم مع الإعلامي حمد قلم، حيث نشرت مقطع فيديو من الحلقة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وعلقت شيماء علي الفيديو قائلة: "النهاردة على قناة الرأى اول حلقة من الموسم الجديد من برنامج مع حمد شو.. يارب ان شاء الله تعجبكم.. هتتعرض الساعة العاشرة مساء بتوقيت الكويت والتاسعة مساء بتوقيت مصر".



يذكر أن أخر أعمال شيماء سيف فيلم "ساعة رضا" وشاركها البطولة كل من أحمد فتحي، محمد ثروت، هالة فاخر، دينا فؤاد، طاهر أبو ليلة، تأليف هشام يحيي، وإخراج هاني حمدي.