بالفيديو .. تتر مسلسل كارمن "لسه هتحلي" بصوت جنات

جنات كتبت - إيمان العوضي : شاركت المطربة جنات جمهورها تتر مسلسل كارمن "لسه هتحلي" بصوتها، وذلك خلال حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وعلقت جنات: "تتر مسلسل كارمن لسه هتحلى حاليا على قناة CBC.. عمرو مصطفى تامر حسين توزيع امين نبيل مدير تصوير محمد فوزي إخراج حسين شوكت جنات". CBC.. عمرو مصطفى تامر حسين توزيع امين نبيل مدير تصوير محمد فوزي إخراج حسين شوكت جنات". يذكر أن مسلسل "كارمن" يدور في اطار كوميدي رومانسي، بطولة ريهام حجاج، محمد الكيلاني، ولاء الشريف، محمد مهران، عمر الشناوي، محمد مرزبان، تأليف سامح مجدي، وإخراج حسين شوكت.

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