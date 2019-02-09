بالفيديو.. "اشرب شاي" لـ حمادة هلال تتجاوز المليون مشاهدة

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حققت أغنية "اشرب شاي" للمطرب حمادة هلال مليون و280 ألف مشاهدة، وذلك عقب طرحها على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".
ويشار إلى أن الأغنية إخراج أحمد أشرف، وتعد التعاون الأول بين حمادة هلال والثنائي أوكا وأورتيجا، من كلمات وتوزيع موسيقي لأوكا وألحان
ويذكر أنه من المقرر أن يخوض الفنان حمادة هلال الماراثون الرمضانى القادم بمسلسل "ابن أصول"، والذى تتولى إنتاجه شركة سينرجى.
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