"إحنا لو روحنا الجنة، مش هنلاقي حد نعرفه" أحد أبرز إفيهات الفنان الكبير عادل أدهم الذي برع في أداء الشخصيات ذات الطابع الدرامي في السينما المصرية، وعلى الرغم من ذلك إلا أنه ارتبط في أذهان الجمهور بالكوميديا، ومازالت إفيهاته عالقة في أذهان محبيه. بالكوميديا، ومازالت إفيهاته عالقة في أذهان محبيه. وتستعرض "بوابة الوفد" لمتابعيها أبرز أفيهات عادل أدهم في ذكرى وفاته: "القطة مش محتاجة مسدس كفاية عليها تخربش" "أنا مش إنسان أنا عزيز" فيلم (حافية على جسر الذهب) "الحق هو اللى يمشى .. طب ما تمشى ياد" فيلم (الفرن) "خلصتي التعميرة ياما ليه، ده الضنا غالي ياما" فيلم (الراقصة والطبال) " إدبح يا ذكي قدرة" فيلم (السلخانة) "هنرقص دانس يا روح أمك" فيلم (الفرن) "إحنا لو روحنا الجنة، مش هنلاقي حد نعرفه"

كانت هذه تفاصيل خبر "إدبح يا ذكي قدرة".. شاهد أبرز إفيهات الفنان عادل أدهم في ذكرى وفاته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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