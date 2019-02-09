شاهد.. أبو العروسة الموسم الثاني الحلقة السابعة والثمانون تتصدر تريندات السوشيال ميديا

كتبت - إيمان محمد

مازالت الحلقة السابعة والثمانون من مسلسل "أبو العروسة" الجزء الثاني، تتصدر تريندات موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" وذلك لليوم الثاني على التوالي منذ طرحها يوم الأربعاء الماضي على شاشات التليفزيون، وكانت حققت الحلقة

2مليون و555ألف مشاهدة.

ويشار إلى أنه تدور قصة «أبو العروسة» حول المشكلات المثارة داخل الأسرة بين الآباء والأبناء، نظرًا لاختلاف الأجيال والتطور الكبير الذي

طرأ على المجتمع، ويركز المسلسل على الطبقة الوسطى والتحولات التي أصابتها، وشخصية الموظف المصري وكيف تغيرت في الفترة الأخيرة.

ويذكر أن المسلسل بطولة سوسن بدر، سيد رجب، ولاء الشريف، محمود حجازي، محمد مهران، مدحت صالح، محمد عادل، إخراج كمال منصور، تأليف هاني كمال.