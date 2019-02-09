الثلاثاء.. العرض الخاص لفيلم "عيش حياتك" بحضور أبطاله

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يستعد كل من الفنان سامح حسين والفنانة ساندي، للاحتفال بعرض فيلمهما الجديد "عيش حياتك" يوم الثلاثاء المقبل الموافق 12 فبراير، وذلك في كايرو فيستيفال سيتى بالتجمع الخامس.
ومن المقرر أن يحضر العرض الخاص للفيلم عدد من أبطاله وهماإدوارد ومحمد نور وأحمد حلاوة ومها أبو عوف وياسر الطوبجى وسامية الطرابلسي والمخرج تامر بسيونى.
ويذكر أنه تدور أحداث فيلم "عيش حياتك" في إطار رومانسي كوميدي لايت، حول شخص
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