فن ومشاهير

الثلاثاء.. العرض الخاص لفيلم "عيش حياتك" بحضور أبطاله

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البوستر الدعائي لفيلم "عيش حياتك"
كتبت - إيمان محمد

يستعد كل من الفنان سامح حسين والفنانة ساندي، للاحتفال بعرض فيلمهما الجديد "عيش حياتك" يوم الثلاثاء المقبل الموافق 12 فبراير، وذلك في كايرو فيستيفال سيتى بالتجمع الخامس.

ومن المقرر أن يحضر العرض الخاص للفيلم عدد من أبطاله وهما

إدوارد ومحمد نور وأحمد حلاوة ومها أبو عوف وياسر الطوبجى وسامية الطرابلسي والمخرج تامر بسيونى.

ويذكر أنه تدور أحداث فيلم "عيش حياتك" في إطار رومانسي كوميدي لايت، حول شخص

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يجسده سامح حسين وهو يمر بأزمة كبيرة في حياته، فهو كان ناجحا في الماضي على المستوي الشخصي والعملي ويعيبه أنه روتيني ويخاف من التجديد وتطورات الحياة مما يؤدى لتدمير حياته الأسرية وانفصاله عن زوجته، التي ترتبط بعدها بشخص آخر يعمل في نفس مجال سامح حسين ولكنه ناجح عمليا.

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