فرقة "الخان" تحيى حفلًا موسيقيًا بساقية الصاوي

كتبت - إيمان محمد

تستعد فرقة الخان، لإحياء حفل موسيقي جديد على مسرح قاعة الحكمة بساقية عبدالمنعم الصاوى، وذلك يوم الأحد الموافق 17 فبراير في

تمام الساعة السابعة مساءً.

ويشار إلى أنه تأسست فرقة الخان عام 2014 لتساهم فى

إحياء التراث القديم والحديث ولذلك أطلق عليها اسم (فرقة الخان) وتعنى المحل أو المكان، وتتميز فرقة "الخان" بإيقاعاتها الموسيقية العربية، ومن أغانيهم التى سيقدمونها على حسب وداد وتوبة.