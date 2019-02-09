خاص بالصور- تكريم فاروق الفيشاوي وإلهام شاهين وإيمان وغيرهم في مهرجان المركز الكاثوليكي

ميرنا وليد - بيروت - أقيم مساء أمس الجمعة فعاليات ​حفل افتتاح الدورة الـ 67 من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما​ برئاسة الأب ​بطرس دانيال​ والتي أقيمت بقاعة النيل بالآباء الفرنسيسكان والمهداه إلى روح الممثل ​جميل راتب​ تقديراً لمشواره الفني وعطائه السينمائي، وانطلق حفل الافتتاج بعرض فيلم تسجيلي عن الدورات السابقة.

وكان أول الحاضرين للحفل الممثلة رغدة، و​أحمد بدير​، و​فاروق الفيشاوي​، ​إلهام شاهين​، أحمد بدير، إيمان ساركسيان، ​رجاء الجداوي​، المخرج أحمد يحيى، المخرج عادل أديب، فيما وغابت عن الحضور الممثلة ​صابرين​، المشاركة في المهرجان كعضو لجنة تحكيم.

وأحيا الفنان ​إيمان البحر درويش​ الحفل واشعله بأغانيه الشهيرة حيث قدم عدد من الأغاني منها، "محسوبكو منداس"، "أنا طير في السما"، بالإضافة إلى بعض الأغاني الوطنية على رأسها، "أنا المصري"، و"بلادي".

ومنحت إداراة المهرجان جائزة الريادة السينمائية لكلا من، فاروق الفيشاوي، ​هشام سليم​، رغدة، أحمد بدير، ايمان سركسيان، رجاء الجداوي، ومنح جائزة "الأب يوسف مظلوم" ل​كرم النجار​، وذهب جائزة المركز الخاصة للمخرج أحمد يحيي.

أما جائزة الإبداع الفني ذهبت لمدير التصوير ​كمال عبد العزيز​ والموسيقار ​مودي الإمام​، وحصلت أيضا المخرجة ​شويكار خليفة​ رائدة الرسوم المتحركة، وحصل المونتير حسين عفيفي على نفس الجائزة، وحصل الممثل ومدير التصوير ​طارق التلمساني​ على جائزة الابداع الفني وتسلمها عنه ​عبد السلام موسى​، نظرا لمروره بأزمة صحية بأزمة صحية.

واختتم الحفل بمنح جائزة أفضل ممثل في عمل درامي للممثل ​عمرو يوسف​ عن دوره في مسلسل "طايع"، فيما تغيبت الممثلة ​صبا مبارك​ التي حصدت جائزة أفضل ممثلة عن نفس المسلسل، أما جائزة المركز التشجيعية ذهبت للممثلة الشابة ​مي الغيطي​.

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تصوير: شريف عبد ربه