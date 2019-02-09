خاص الفن – ليليا الأطرش: أنا مغيبة ولستُ غائبةخاص بالصور- تكريم فاروق الفيشاوي وإلهام شاهين وإيمان...

ميرنا وليد - بيروت - عادت الممثلة ​ليليا الأطرش​ إلى مقر إقامتها في بيروت بعد انتهائها من تصوير كامل مشاهدها من مسلسل "حركات بنات" في دمشق، وهو من تأليف سعيد حناوي وإخراج محمد معروف.

وفي حديثها لموقع "الفن" قالت: أنا مغيبة ولستُ غائبة، وأي شركة إنتاج تحتاجني، تستطيع أن تتصل بي إن كنتُ في لبنان أو في أي بلد آخر، وإقامتي في بيروت ليست حجة لتغييبي.

وأضافت: أنا موجودة، وعندما أتلقى عرضاً ما وأجده مناسباً لي فإنني جاهزة لتقديمه في كل زمان ومكان.

ويشار إلى أن ليليا الأطرش أدت في العمل المذكور شخصية "سارة" وهي الرأس المدبر لكل القصص التي تجري بين أفراد العائلة، وهي التي تخطط وهي التي تعطي أوامرها للبنات كي ينفذونها.