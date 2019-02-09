خاص الفن- يمان إبراهيم : الجمال في الدراما نقمة!

ميرنا وليد - بيروت - أكدت الممثلة السورية ​يمان إبراهيم​ أنها تشعر بالسعادة والخجل في آن واحد عندما يعتبرها البعض من أجمل الممثلات الشابات في الدراما السورية.

وقالت لموقع "الفن" : الجمال نعمة من رب العالمين، ولكن أحياناً يتحول إلى نقمة في الدراما في حال أصر المخرجون على تأطير الممثلات في أدوار البنت الجميلة والدلوعة والغنية.

وأضافت أنها كممثلة مستعدة لتأدية كل الأدوار المناط إليها من دون تردد، وإلا فلن تكون ممثلة.

يشار إلى أن يمان من الممثلات الواعدات في الدراما السورية، شاركت في العديد من المسلسلات المهمة أبرزها "قناديل العشاق" مع سيرين عبد النور و"بقعة ضوء" و"نص يوم" و"قسمة وحب" و"حارة المشرقة".