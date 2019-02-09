خاص الفن- هيدي كرم تشارك في بطولة "الإبن الـ13" مع حسن الرداد

ميرنا وليد - بيروت - انضمت الممثلة المصرية ​هيدي كرم​ الى أسرة مسلسل "الإبن الـ 13" مع الممثل المصري حسن الرداد تأليف ورشة كتابة مكونة من محمد أبو السعد، خالد أبو بكر، وليد أبو المجد وإخراج مصطفى فكري ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

ويعمل صناع العمل على الانتهاء من عملية التعاقدات قبل بدء التصوير خلال هذا الأسبوع، حيث تجري المفاوضات مع الممثلة التي ستقدم دور البطولة النسائية في العمل للتعاقد معها اليوم أو غداً، وذلك بعد انهاء انضمام كلا من سلوى خطاب وشيماء سيف واية سماحة ومحمود الليثي.

وظهر حسن الرداد في رمضان الماضي بمسلسل "عزمي وأشجان".