خاص- جيني إسبر تكشف لـ"الفن" حقيقة إرتباطها

ميرنا وليد - بيروت - نفت الممثلة السورية ​جيني إسبر​ ما نشرته إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وتناقله عدد من المتابعين حول ارتباطها.

وقالت إسبر لموقع "الفن": "لم أرتبط ولم أخطب ولم أتزوج، وكل ما يشاع حول هذا الموضوع شائعة، وعندما يحصل هذا الموضوع بالفعل فسأصرح به على العلن، لأنه ليس تهمة".

وأشارت إلى أنها تفكر حالياً بأمرين فقط، الأول عملها ومهنتها، والثاني الاعتناء بإبنتها "ساندي".

درامياً، تصور إسبر مشاهدها في بطولة مسلسل "​سلاسل ذهب​" مع المخرج ​تامر إسحق​، وسبق لها أن شاركت في لوحتين من لوحات "​كونتاك​" مع المخرج ​حسام الرنتيسي​، وخماسية "حب للإيجار" في مسلسل "​عن الهوى والجوى​"، على أن تلتحق بأحد المسلسلات البدوية قريباً.