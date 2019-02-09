احالة اعلامية مصرية للتحقيق لترويجها للروبوت الجنسي بدلا من الرجال!.. فيديو

كتب امير فتحي في السبت 9 فبراير 2019 12:55 مساءً -

أثارت إعلامية مصرية ردود فعل واسعة عقب حلقة طرحتها قامت خلالها بالترويج للروبوت الجنسي ومهاجمة الرجل المصري.

قالت الإعلامية المصرية رانيا بدوي عبر الحلقة “اليوم معنا الروبوت، يدلعك ويقول لك بحبك، وكله حسب البرمجة”.

وأشارت تقارير صحفية مصرية، إلى أن النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، أحال البلاغ المقدم ضد رانيا بدوي، الذي يتهمها بالتحريض على الفسق والفجور، بسبب الفيديو، إلى نيابة جنوب القاهرة الكلية للتحقيق.

وجاء في البلاغ أن الإعلامية خرجت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو تخاطب فيه السيدات المطلقات والأرامل وتدعوهم إلى شراء “الروبوت الجنسي”.

وطالب البلاغ بإحالة رانيا بدوي للتحقيق فيما تم وصفه بـ”الجريمة التي وقعت منها في حق المرأة المصرية بل وفي حق المجتمع المصري أجمع”، مع المطالبة بمنعها من السفر ووضعها على قوائم ترقب الوصول والادعاء مدنيا ضدها بمبلغ مليون جنيه مصري.