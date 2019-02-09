ماذا قال التمساح لـ طوني خليفة؟!

كتب امير فتحي في السبت 9 فبراير 2019 12:55 مساءً -

نشر الاعلامي اللبناني طوني خليفة صورة جديدة له، عبر حسابه على تويتر، ظهر فيها وهو يحمل تمساح.

وعلق خليفة على الصورة قائلا: “لما عرفني لبناني….. قرّب التمساح لعندي وسألني…بتعلمني كيف واحد بتمسح وبيبكي عضحياه دموع تماسيح….لانه سبقتونا بمراحل….. والله سكرلي بوزي”.

وقد لاقت تغريدة طوني خليفة استحسان عدد كبير من متابعيه والذين اعتبروا انها تعبر عن الواقع اللبناني بالفعل خاصة وانها اتت بعد يوم على وفاة مواطن لبناني حرقا بسبب عدم قدرته على دفع الاقساط المدرسية.