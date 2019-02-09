جريمة مروّعة.. أب يقتل إبنته بوحشيّة والسبب صادم!

كتب امير فتحي في السبت 9 فبراير 2019 12:55 مساءً -
إرتكبَ أبٌ مصري جريمة مروّعة، أودت بحياة طفلته بأساليب مقزّزة.
وفي تفاصيل الحادثة، فقد تلقى قسم شرطة منطقة السلام في القاهرة بلاغاً يفيد بالعثور على طفلة متوفاة داخل شقة، وقد أظهرت التحريات ومعاينة جثة الطفلة أنها تعرّضت للتعذيب، وآثار ذلك تظهر على مناطق مختلفة من جسدها.
وتمّ إستجواب والدة الطفلة التي إعترفت بأن الوالد هو من إرتكب الجريمة، كاشفة أنّه قيّد الطفلة بيديها وقدميها وأطفأ السجائر على جسدها، وقام بكيّها بالنار.
كما أفادت أنه فعل ذلك من أجل تأديبها، وقد منعها من تناول الطعام لمدة أسبوع، إلى أن فارقت الحياة.
وتمّ إلقاء القبض على الأب وإحالته إلى النيابة العامة، للتحقيق معه وتبيان ملابسات الواقعة.
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