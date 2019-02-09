شكرا لقرائتكم خبر عن جنيفر لورنس: "دارك فينكس" فرع من شجرة "رجال إكس" والان مع التفاصيل

وصفت الممثلة الأمريكية جنيفر لورنس فيلمها الجديد "دارك فينكس" بأنه فرع من شجرة سلسة أفلام "رجال إكس" (X-Men) الشهيرة، وقالت إنها لا تدري إذا ما كان هذا الفيلم الأول سيكون بداية سلسلة مختلفة، ولكنها تتوق إلى ذلك، وفقا للعين الإخبارية.

وأوضحت الفنانة الفائزة بجائزة أوسكار، في حوار مع صحيفة الشرق الأوسط، أن شخصية "ميستيك" التى قدمتها في "رجال إكس" والتي ستكون بطلة فيلم "دارك فينكس" ليست شخصية منفردة فقط، بل منشقّة.

وكشفت أن الشخصية تحوّلت من امرأة تساعد مجموعة رجال ونساء إكس في تحقيق العدالة وفي المهام المستحيلة التي تسند إليها، إلى طائر خارج فصيلته، وتقرر أن تنتقل من الخير إلى الشر، ولكنها أكدت أن باقي شخصيات فيلم رجال إكس موجودون مثل مايكل فاسبيندر وصوفي تيرنر وجسيكا شاستين وجيمس ماكفوي.

وأكدت الممثلة الشهيرة أنها لم تنقطع عن تمثيل أفلام درامية، لأنها تتيح لها "التنفس طبيعياً ولا تتطلب العمل الشاق نفسه الذي تتطلبه أفلام الفانتازيا رغم أن الأخيرة الأكثر رواجاً، وبالتالي تسترعي الاهتمام الإعلامي أكثر من سواها، وتابعت ضاحكة: "الأفلام الفنية للإبداع والأفلام التجارية للمال وأنا أفضلهما معاً".