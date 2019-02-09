الصورة الأولى لـ هازال كايا بعد زواجها

متابعة بتجــــــــــــــرد: انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي، الصورة الأولى للنجمة التركية هازال كايا بعد حفل زفافها من المخرج والممثل التركي.

وظهرت هازال كايا في الصور بلقطة عفوية، فبدت عليها ملامح السعادة بشكل واضح حيث كانت تصيح من شدّة فرحتها وسط أصدقائها.

الجدير ذكره أن هازال كايا البالغة من العمر 28 عاماً تزوجت من المخرج الذي يكبرها بـ14 عامًا في حفل زفاف رومانسي للغاية بفندق “فيرمونت كوازار اسطنبول” وذلك بعد علاقة دامت 5 سنوات.