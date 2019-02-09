شريهان بطلة أضخم العروض المسرحية في السعودية

متابعة بتجـــــــــــــرد: تعاقد شركة “العدل جروب” مع هيئة الترفيه في المملكة العربية على تقديم عروض مسرحية تقدّمها الفنانة المصرية القديرة شريهان بسلسلة حفلات في السعودية.
ويأتي هذا التعاون ضمن التعاقدات التي تقوم بها هيئة الترفيه في السعودية مع عدد من المنتجين المصريين على تقديم أعمال مسرحية لأهم الفنانين المصريين في الممكلة العربية خلال الفترة القادمة.
الجدير ذكره أن هذا الخبر أفرح محبي شريهان في السعودية خاصةً أن هذه العروض ستكون الأولى لها في المملكة العربية.
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