نبيل شعيل يغني جديده ويتألق في “فبراير الكويت” – بالصور

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متابعة بتجـــــــــــــرد: أحيا الفنان الكويتي القدير نبيل شعيل حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن فعاليات مهرجان “فبراير الكويت” لهذا العام.
مكان الحفل غصّ بمحبّي نبيل شعيل الذين حضروا من كل أنحاء دولة الكويت لملاقاته فقدّم لهم باقة منوعة من أجمل أغنيات أرشيفه الفني وصولًا إلى أغاني ألبومه الجديد “فرق السما” التي تفاعل معها الجميع بشكل ملحوظ.
نبيل شعيل أطرب الجمهور واصطحبهم إلى عالم مليء بالإحساس والشجن فتوّج واحدة من أقوى حفلات “فبراير الكويت” بليلة استثنائية بامتياز من تنظيم شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.
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