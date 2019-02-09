جنات تُغني “لسه هتحلى” لمسلسل “كارمن” – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــــــرد: تقدّم النجمة المغربية جنات أغنية المسلسل المصري “كارمن” بصوتها وهي بعنوان “لسه هتحلى”.

وطرحت الشركة المنتجة للمسلسل، الفيديو الرسمي الخاص بالأغنية عبر موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات.

الأغنية من كلمات تامر حسين، ألحان عمرو مصطفي، وتوزيع أيمن نبيل، أمّا مسلسل “كارمن” فهو من إخراج حسين شوكت.

يذكر أن مسلسل كارمن، يشارك في بطولته كل من ريهام حجاج، محمد الكيلاني، ولاء الشريف، هاجر أحمد، محمد علي رزق، ليلي عز العرب وعمر الشناوي.

لمشاهدة فيديو أغنية “لسه هتحلى”: