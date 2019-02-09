مكسيم خليل يُعلن بدء مغامرة “كوما” – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــــــرد: أعلن النجم السوري مكسيم خليل بدء عرض مسلسله الجديد “كوما” على قناة أبوظبي إبتداءً من اليوم في 9 شباط/فبراير الجاري.

ونشر مكسيم خليل البرومو الخاص بالبرنامج عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام” وكتب بتعليقه عليه: “مسلسل “كوما”

على قناة ابو ظبي إبتداءً من اليوم..”.

الجدير ذكره أن أحداث “كوما” تدور في الفترة الممتدة بين عامي 2015 و2016، ويرصد العمل حياة مجموعة من الشباب والعائلات السورية في ظل الحرب الدائرة في سوريا، ويقدم بشكل أساسي، الصعوبات المهنية والعاطفية التي تعاني منها الشخصية ضمن مفاهيم الحب والحرب والوقوع في خطأ الجريمة.

مسلسل “كوما” يشارك في بطولته إلى جانب مكسيم خليل كل من كاريس بشار، صفاء سلطان، نجاح سفكوني، سامر إسماعيل، ديما الجندي، ديما بياعة ومرام علي.