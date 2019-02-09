توبا بويوكستون إلى الدراما الإلكترونية

متابعة بتجـــــــــــــرد: تعاقدت النجمة التركية توبا بويوكستون على بطولة عمل درامي جديد يعرض بشكل حصري عبر منصة “نتفلكس” الإلكترونية خلال الفترة القادمة.
العمل من المقرر أن يحمل إسم “النهضة العثمانية” وتدور أحداثه في إطار درامي تاريخي، على أن يتم عرضه على ستّ حلقات فقط.
الجدير بالذكر أن القائمون على العمل يبحثون حاليًا عن بطل يشارك توبا في بطولة المسلسل، على أن يجسد في الأحداث شخصية “السلطان محمد الفاتح”.
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