ميغان ماركل والأمير هاري يتطلعان لشراء منزل جديد!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بات من المعروف أن دوقة ساسكس ميغان ماركل، وزوجها الأمير هاري، سيغادران قصر كنسينغتون خلال الأيام القليلة القادمة/ وينتقلان للسكن في قصرهما الريفي في "فروغمور كوتاج"، والذي وصلت قيمة التجديدات فيه حتى الآن إلى 3 ملايين جنيه إسترليني.

ورغم أنهما يقولان وداعاً أيضاً لمنزلهما الريفي، في تريت الكبرى في كوتسوولدز، والذي كان مقر لقاءاتهما السرّية قبل إعلان خطبتهما، وتبلغ تكلفته 2.5 مليون جنيه إسترليني، إلا أن أحد المصادر المقربة منهما، أكد نية الزوجين العثور على منزل آخر، في المنطقة ذاتها؛ لأنهما يحبانها كثيراً، وفق صحيفة "ذا ميرور" البريطانية".

ويدعي المصدر أن لدى الزوجين قائمة ببعض الأماكن التي يضعانها في الاعتبار لمعاينتها، بما في ذلك فيلا رومانية فاخرة في مزرعة "بيكونزفيلد Beaconsfield"، تضمُ مزرعةً وعدة مبان إلى جانب فيلا مصممةٍ على الطراز الروماني.

ونقلت الصحيفة أيضاً، على لسان أحد سُكان المنطقة قوله: "لقد لاحظنا موجةً من النشاط في مزرعة بيكونزفيلد منذ استحداثِ طريقٍ جديد، وجرى إخبارنا بأن هناك اهتمامًا بالموقع، وأن إنشاء الطريق كان من أجل السماح للعميل بالوصول بسهولة إلى المزرعة والفيلا".