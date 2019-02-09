كاظم الساهر يكشف الأسباب التي دفعته لتغيير لقبه عبر تسجيل صوتي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وجه الفنان والمطرب العراقي كاظم الساهر، رسالة إلى جمهوره بعد الجدل الدائر مؤخرًا بشأن طلبه تغيير لقبه، بإضافة كلمة الساهر إلى اسمه.

وبث كاظم رسالة صوتية عبر إنستغرام أوضح فيها حقيقة ما تردد في هذا الشأن، حيث كتب عنوانًا للمقطعين عبر الصفحة باسم "رسالة من كاظم الساهر".

وقال القيصر في المقطع الأول نصًا: "مساء الخير جمهوري الحبيب.. يارب تكونوا بخير، صفحات التواصل الاجتماعي تناقلت عني خبر تغيير لقبي، وبحكم علاقتي الطيبة بكم أحب أوضح الأمور بنفسي.. في الحقيقة أن اسمي في القيد العام هو كاظم جبار إبراهيم السامرائي، بينما في الأحوال المدنية كاظم إبراهيم جبار فقط، وفي الأوراق الرسمية بالخارج كاظم جبار الساهر، الأمر الذي يعني مشكلة كبيرة لعدم تطابق الأسماء، أرفض ذكر تفاصيل كثيرة في هذا الأمر؛ لكن هناك معاملات رسمية متوقفة منذ عام في الخارج بسبب ذلك".

وأردف الفنان العراقي: "طلبت ورقة رسمية من السفارة العراقية تفيد بأن كاظم جبار ابراهيم، هو نفسه كاظم جبار الساهر لكن دون جدوى، واتصلت بالمحامي الخاص بي الذي أكد أن الحل في إضافة كلمة الساهر على الاسم".

وعبر المقطع الثاني، أضاف كاظم: "الموضوع حبر على ورق فقط، يتمثل فقط في إضافة كلمة الساهر، وهذا اللقب معي منذ 30 عامًا، وأنا لا أقصد أي إساءة لأحد، ولا أنسى من أين أتيت، وادي حجر، الموصل، مدينة الحرية، كنت وسأبقى كاظم جبار إبراهيم السامرائي بالقلب والروح، أنا ابن سيد جبار والعظيمة نورية علي، أنا ابن العراق وأعتز بكل عشائر العراق، وأقولها بكل فخر واعتزاز، لي الشرف أنا أنال منكم كل هذا الاهتمام، وأعتذر إذا كان هذا الأمر تسبب في ألم لأحد، الموضوع حبر على الورق، أما الأصل فأنا ابن بلاد الرافدين".

يذكر أن حالة من الجدل سيطرت على مواقع التواصل تفيد قيام القيصر بتقديم طلب لوزارة الداخلية العراقية لتغيير لقبه في الأوراق الثبوتية من السامرائي إلى الساهر.

وولد الساهر في 12 سبتمبر/ أيلول 1957 بالموصل شمالي العراق، ويعتبر من أشهر المطربين العرب، وهو معروف بأنه يقوم بتلحين معظم أغانيه بنفسه.