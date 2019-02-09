شيماء سيف تستعد إلى تصوير عمل درامي جديد

القاهرة - محمد عمار
كشفت الفنانة شيماء سيف أنها تستعد هذه الأيام إلى تصوير مسلسل جديد مع الفنانة دنيا سمير غانم والتي تعتبر من أقرب صديقاتها في الوسط الفني بخاصة بعد أن جمعهما مجموعة من الأعمال منها "لهفة" و"في اللالالاند".
وأوضحت شيماء في حديث إلى موقع "لايف ستايل" أن أمنيتها تحققت بعد أن قدَّمت العام الماضي مسلسل "بالحجم العائلي" مع الفنان يحيى الفخراني والتي تعتبره قدوتها في الفن، مشيرة أنها تعلمت منه الكثير.
وأكدت الفنانة أنها دائما تسعد بالجمهور، بخاصة أنها تُمثِّل بتلقائيتها ولا تتصنع إضحاك الناس، موضحة أن القبول هو نعمة من عند الله تعالي، متمنية كل الخير لكل المصريين والعالم العربي.
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