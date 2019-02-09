شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى وفاته.. تعرف على أهم " حاجتين"لم تفارقا عادل أدهم فى معظم أفلامه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "الشيشة والسيجار" شيئان لم يفارقا الفنان الراحل عادل ادهم فى معظم أفلامه السينمائية والتى تحل اليوم 9 فبراير ذكرى وفاته حيث كان يحرص على تناول الشيشة عند تقديمه لشخصية المعلم أو "الفتوة شلبى" الذى يعد من أشهر الأدوار الشريرة التى جسدها طوال مشواره الفنى، كذلك السيجار الذى ظهر به فى عدد من الشخصيات التى قدمها فى مشواره الفنى .

قدم الفنان عادل أدهم كثيرًا من الأفلام الناجحة فى السينما المصرية، إلا أن دوره فى فيلم "حافية على جسر الذهب" كان صاحب الدوى الأقوى من بين أدواره، كما قدم أفلامًا من كلاسيكسيات السينما المصرية مثل "الراقصة والطبال"، "ثرثرة فوق النيل"، "أقوى من الأيام"، و"جحيم تحت الماء".





غلبت أدوار الشر على النجم عادل أدهم إذ قدم أفلام "المرأة التى غلبت الشيطان" عام 1973 فى دور أدهم عتريس إبليس وفيلم "بذور الشيطان" عام 1980 الذى جسد من خلاله دور رأفت، وفيلمه الشهير "حافية على جسر الذهب" وعدد آخر من الأفلام.





فيلم “علاقات مشبوهة” كان آخر أعمال الفنان الراحل وعرض في سنة رحيله بينما سبقه بعامين فيلم سواق الهانم الذي شارك في بطولته مع أحمد زكي وسناء جميل.

وكما كانت حياته هادئة وبعيدة عن الأضواء، كانت وفاته كذلك، حيث أصيب النجم الراحل بماء على الرئتين، أدت إلى وفاته لإصابته بالسرطان، وكان خبر وفاته مدويًا فى الوسط الفنى الذى حضر معظم نجوم جيله جنازته وعزاءه.