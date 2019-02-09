شكرا لقرائتكم خبر عن تغطية كاملة لمهرجان برلين على قناة نايل سينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المخرج أسامة البهنسى، رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة، أن هناك بعثة من قناة نايل سينما وافق على سفرها حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام لتغطية مهرجان برلين السينمائى الدولى.

وأكد سيد فؤاد، رئيس قناة نايل سينما، أن هناك خطة قوية لتغطية أهم المهرجانات العالمية على الهواء مباشرة، وأولها هو مهرجان "برلين" حيث يتواجد حاليا كل من المخرجين مهاب زنون ومحمد حريرة والإعلامية المذيعة رباب الشريف للعمل على تغطية يومية ومباشرة لحفلى الافتتاح والختام، بالإضافة لرسائل يومية لفعاليات المهرجان المختلفة.

وتستعد نايل سينما أيضا لتغطية أهم المهرجانات الأفريقية فى القارة وهو مهرجان "الفيسباكو" بدولة بوركينا فاسو والذى ستحتفل باليوبيل الذهبي له فى فبراير 2019.